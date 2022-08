Dal Friuli alla Florida, 7 studenti per coronare il sogno di diventare piloti

Gli studenti dell’Istituto Nobile in Florida per diventare piloti.

Un nuovo gruppo di allievi dell’Istituto Nobile di Fagagna è partito ieri alla volta di Merritt Island in Florida per coronare il sogno di diventare pilota a soli 17 anni.

I 7 ragazzi saranno protagonisti di 6 settimane di addestramento per conseguire il tanto agognato brevetto di pilota privato, il primo passo per diventare pilota civile. Tutti allievi della classe 3a appena conclusa, gli studenti seguono altri colleghi provenienti dalle due sedi dell’Istituto Nobile che si sono recati in Florida a partire da fine Maggio.

I protagonisti.

Dandrea Simon, Fioret Riccardo, Garlato Luca, Hu Jia Bao, Kazi Enus Hossain, Oliveto Nicola e Safwan Bin Jahangir, provengono tutti dalla classe 3a ed in procinto con metà settembre a cominciare la classe 4a dell’Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica Umberto Nobile che è presente a Fagagna da 11 anni.

Alcuni di loro hanno ancora 16 anni e faranno l’esame orale e pratico del brevetto il giorno del proprio 17esimo compleanno come da normativa. Tutto è incominciato durante l’anno scolastico appena concluso con il superamento della visita medica di 1a classe che garantisce la predisposizione psico-fisica ad affrontare la carriera di pilota di linea, primo necessario step che è sempre tanto temuto non solo dai ragazzi del Nobile ma in generale da tutti i piloti come una “livella” che può in maniera indiscutibile bloccare il sogno di diventare pilota o stoppare una carriera già avviata in quanto la normativa prevede che venga rinnovato ogni anno e dopo i 40 anni addirittura ogni 6 mesi.

Simulatori, corsi Ground (teorici) con ex allievi ed istruttori e quiz hanno poi dato la preparazione necessaria ad affrontare una volta giunti in Florida il primo test scritto che i 7 futuri piloti dovranno affrontare nei primi giorni di permanenza in USA. A Luglio hanno ricevuto il visto necessario per affrontare il percorso di volo presso la base Americana dell’Istituto Nobile e così ieri 4 Agosto da Venezia sono partiti alla volta di Orlando.

Tanta emozione da parte dei genitori all’Aeroporto Marco Polo di Venezia nel vedere i propri figli partire per un’avventura così immensa da non sembrare quasi vera, le solite raccomandazioni del caso anche da parte del Direttore Francesco Missarino che li ha accompagnati fino ai controlli sicuro che una volta giunti ad Orlando ci sarebbe stato un ex allievo dell’Istituto Nobile di Fagagna ad accogliergli, il Comandante Riccardo Marcucci di Tolmezzo, da 3 anni istruttore e formatore di tantissimi piloti da tutto il mondo.