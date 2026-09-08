Incendio a Maniago, fiamme in un’azienda per il trattamento dei rifiuti

L’intervento dei vigili del fuoco a Maniago: l’incendio è partito da un nastro trasportatore.

Incendio questa mattina, martedì 8 settembre, all’interno di un’azienda di Maniago che opera nel settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti industriali. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 6.20, quando alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone è arrivata la segnalazione di un principio d’incendio agli impianti dello stabilimento.



Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Maniago e Spilimbergo, supportate dall’autoscala e da un mezzo della sede centrale del comando della Destra Tagliamento dotato di bombole di ricambio per gli autorespiratori.

Le fiamme partite dal motore del nastro trasportatore

Una volta arrivati nello stabilimento, i soccorritori hanno accertato che l’incendio aveva avuto origine dal motore di un nastro trasportatore. Le fiamme avevano poi coinvolto il materiale presente sul nastro e alcuni rifiuti incendiati erano caduti all’interno del deposito. I Vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere il rogo e a impedire che le fiamme raggiungessero gli altri macchinari presenti nell’area.



Dopo lo spegnimento è iniziata una lunga attività di bonifica. Il materiale presente nel deposito viene progressivamente rimosso, trasportato all’esterno e bagnato, in modo da scongiurare la presenza di eventuali focolai nascosti che potrebbero provocare una nuova ripresa dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.