di 96 anni.
Serenamente è mancato all’affetto dei suoi cari Francesco Pontelli. Ne danno il triste annuncio il figlio Lorenzo con Paola ed Alice unitamente ai parenti tutti.
Lo saluteremo come da sua volontà giovedì 10 settembre alle ore 9:30 presso la Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orari visite: mercoledì 10:30 – 18:30 giovedì 8:00 – 9:30.
Seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
Artegna, 7 settembre 2026