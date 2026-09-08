La truffa sul rimborso Tari: diverse le segnalazioni in Friuli.

Un messaggio che annuncia un presunto rimborso della Tari e invita a cliccare su un link per verificare l’importo. È la nuova truffa segnalata da alcuni utenti in Friuli Venezia Giulia. A lanciare l’allarme è A&T 2000, gestore del servizio pubblico dei rifiuti in 79 Comuni della regione.



Il testo dell’Sms ricevuto dagli utenti recita: “Rimborso disponibile. Verifichi l’importo e le informazioni tramite i canali ufficiali del Comune”, seguito da un collegamento internet che, precisa la società, non è in alcun modo riconducibile né ad A&T 2000 né alle amministrazioni comunali.

Il link chiede dati personali e della carta

Secondo quanto comunicato da A&T 2000, si tratta di un tentativo di truffa informatica. Una volta aperto il collegamento contenuto nel messaggio, all’utente vengono infatti richiesti dati personali e informazioni relative alla carta di credito, apparentemente necessarie per ottenere il rimborso della Tari.



In realtà, i dati inseriti potrebbero essere acquisiti dai truffatori e successivamente utilizzati per operazioni fraudolente o pagamenti non autorizzati. La società invita quindi chi dovesse ricevere messaggi di questo tipo a non rispondere all’Sms, non cliccare sul link e soprattutto a non fornire alcun dato personale o bancario.

A&T 2000 ricorda inoltre che le comunicazioni agli utenti avvengono esclusivamente attraverso i propri canali ufficiali o tramite società appositamente incaricate. In caso di dubbi su eventuali rimborsi, pagamenti o comunicazioni relative alla Tari, il consiglio è quindi quello di rivolgersi direttamente al proprio Comune o ai recapiti ufficiali del gestore, evitando di utilizzare link ricevuti attraverso messaggi sospetti.