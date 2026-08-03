Avv. Antonio Fiorentin

3 Agosto 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

E’ tornato alla casa del Padre

AVV. ANTONIO FIORENTIN

Lo annunciano confortati dalla fede commossi e riconoscenti i figli Cristina con Daniele, Nicolò con Anna, Federica con Tommaso, gli amati nipoti Giacomo con Carlotta, Carolina, Sofia, Costanza, Benedetta, Orsola, Bianca e Giorgia e i pronipoti Antonio ed Eugenia.

I funerali avranno luogo mercoledì 5 agosto alle ore 9.00 nella Chiesa di San Giorgio in via Grazzano.

Udine, 3 agosto 2026

O.F. ARDENS Via Colugna 109, Udine
0432-471227
Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com

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