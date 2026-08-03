E’ tornato alla casa del Padre



AVV. ANTONIO FIORENTIN



Lo annunciano confortati dalla fede commossi e riconoscenti i figli Cristina con Daniele, Nicolò con Anna, Federica con Tommaso, gli amati nipoti Giacomo con Carlotta, Carolina, Sofia, Costanza, Benedetta, Orsola, Bianca e Giorgia e i pronipoti Antonio ed Eugenia.



I funerali avranno luogo mercoledì 5 agosto alle ore 9.00 nella Chiesa di San Giorgio in via Grazzano.



Udine, 3 agosto 2026



O.F. ARDENS Via Colugna 109, Udine

0432-471227

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com