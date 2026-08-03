E’ tornato alla casa del Padre
AVV. ANTONIO FIORENTIN
Lo annunciano confortati dalla fede commossi e riconoscenti i figli Cristina con Daniele, Nicolò con Anna, Federica con Tommaso, gli amati nipoti Giacomo con Carlotta, Carolina, Sofia, Costanza, Benedetta, Orsola, Bianca e Giorgia e i pronipoti Antonio ed Eugenia.
I funerali avranno luogo mercoledì 5 agosto alle ore 9.00 nella Chiesa di San Giorgio in via Grazzano.
Udine, 3 agosto 2026
O.F. ARDENS Via Colugna 109, Udine
0432-471227
Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com
Avv. Antonio Fiorentin
E’ tornato alla casa del Padre