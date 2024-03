Baita distrutta dalle fiamme, non si esclude l’origine dolosa

Incendio questa mattina a Moggio Udinese.

Incendio questa mattina in una baita a Moggio Udinese, in località di Cuel Lunc. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, che hanno domato le fiamme e si sono occupati della messa in sicurezza della struttura, che era disabitata.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Moggio Udinese , prontamente impegnati nel garantire la sicurezza dell’area e avviare le prime indagini sull’origine del rogo. La baita andata completamente distrutta dalle fiamme, mentre non si segnalano persone ferite.

Al momento, le autorità non escludono la possibilità che l’incendio sia di natura dolosa. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire le circostanze dell’incendio.