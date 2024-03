Lavori stradali a Udine.

In concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove regole per ZTL e area pedonale il Comune di Udine ha programmato una serie di corposi lavori pubblici attesi da tempo su strade e piazze della città. “Abbiamo deciso di pianificare gli interventi in maniera globale, contemperando le esigenze degli dell’amministrazione con quelle degli altri attori, del calendario cittadino e della mobilità” spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mobilità e Verde Pubblico, Ivano Marchiol.

“Un lavoro – continua -, che certifica l’attenzione del Comune per intervenire in maniera strategica e ragionata, cercando di limitare i disagi. Per questo i cantieri inizieranno a seguito dell’entrata in vigore della nuova ZTL, si accompagneranno alle esigenze di CAFC e rispetteranno il più possibile le esigenze di spostamento dei cittadini, il calendario scolastico e quello degli eventi comunali”.

Il primo cantiere riguarderà l’area limitrofa a Piazza XX Settembre e vedrà alcuni interventi che si susseguiranno da aprile in poi. In primis interverranno le squadre per il ripristino della copertura del palazzo Ex Inps in via Canciani. In particolare verranno ripristinate le coperture dell’antico palazzo che necessitano di essere messe in sicurezza, con attenzione specifica ai cornicioni, già soggetti in passato a cadute.

Al termine dell’intervento privato, che durerà circa una settimana, dall’8 aprile entreranno in azioni le squadre del Comune prima e di CAFC poi. Il Consorzio infatti si occuperà di sostituire la condotta idrica di via Battisti. Questo sarà l’intervento più complicato perché contestualmente il Comune si accerterà dello stato di alcuni allacci fognari delle abitazioni nella via.

Al termine del lavoro, che potrebbe richiedere circa un mese e mezzo, il cantiere verrà chiuso con una copertura provvisoria del tratto stradale, in attesa che lo scavo si assesti. Nei mesi successivi infatti il terreno deve necessariamente accomodarsi dopo scavi e riempimenti. Il porfido quindi verrà ricollocato solamente dopo un congruo intervallo di tempo, quando ci saranno i presupposti affinché non si possano verificare cedimenti nel sottofondo.

L’ingresso e il parcheggio nell’area, che sarà già ZTL dal 2 aprile, verrà garantito in relazione agli spazi impegnati dal cantiere. Il medesimo poi si sposterà in via Palladio e via Petracco, dove anche qui il Comune verificherà gli allacciamenti delle fognature prima di ricollocare la pavimentazione in porfido, per poi ritornare in zona piazza XX Settembre lungo le vie Canciani e Poscolle Alta. L’ultima strada ad essere interessata da interventi in centro storico sarà Via Cortazzis, dove per le medesime necessità si interverrà a fine estate.