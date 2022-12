Le prime verifiche sulle cause dell’incendio a Pasian di Prato.

Sono proseguite per tutto il giorno e sono da poco terminate le operazioni messa in sicurezza dei locali della cooperativa Aedis di Pasian di Prato dopo il tragico incendio di questa notte in cui ha perso la vita Ledjan Imeraj, 17enne di origine albanese ospite della struttura.

Secondo una prima ricostruzione, tra le una e le 2 di questa notte, le fiamme sono partite dal primo piano hanno successivamente coinvolto quasi l’intera struttura di via Campoformido, gestita dalla cooperativa che da quasi sei anni accoglie i cura i minori stranieri. Dalle verifiche emergono anche i primi dettagli sulle cause, ancora al vaglio degli inquirenti: con tutta probabilità di tratterebbe di un incendio di natura accidentale.

Gravi i danni causati dalle fiamme all’immobile, l’ingresso risulta ancora inagibile e i residenti del condominio “Residenza La di Polo” non possono né entrare né uscire.