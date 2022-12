Le fiamme sarebbero partite dal primo piano della struttura.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del tragico incendio a Pasian di Prato, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 17 anni di origine albanese ospite nei locali della struttura di accoglienza per minori stranieri.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 2 di questa notte, le fiamme sono partite dal primo piano hanno successivamente coinvolto quasi l’intera struttura di via Campoformido gestita dall’Aedis onlus. Una scena terribile con le fiamme e una grande nube di fumo nero e i ragazzi all’interno che urlavano chiedendo aiuto.

Nonostante il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari il 17enne non ce l’ha fatta ed non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Ferito gravemente anche il suo compagno di stanza, un ragazzo ghanese di 16 anni che è stato trasportato in elicottero al centro grandi ustionati di Verona. Una seconda persona, un adulto, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo meno grave ed è stato trasportato all’ospedale di Udine. Sarebbero 11 i giovani ospitati nella struttura al momento dell’incendio.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco al momento sono impegnati nelle operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dello stabile e del tetto. . L’immobile è ora sotto sequestro e la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria udinese per effettuare ulteriori attività investigative, tra le quali l’autopsia sul corpo del deceduto.