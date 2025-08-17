Incendio nella notte, fiamme sul terrazzo di un appartamento

Incendio nella notte in Via D’Alviano a Trieste, dove le fiamme ha interessato il terrazzo di un appartamento posto al quinto e ultimo piano di uno stabile residenziale. L’allarme è scattato attorno alle 00:30, quando alcuni residenti hanno segnalato fiamme e una densa colonna di fumo provenienti dall’ultimo piano dell’edificio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Trieste con una squadra operativa e un’autoscala. L’intervento rapido ha permesso ai soccorritori di raggiungere dall’esterno il terrazzo interessato, dove le fiamme stavano bruciando alcune suppellettili depositate all’aperto. Fortunatamente l’interno dell’appartamento, al momento vuoto, non è stato coinvolto dall’incendio.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse in breve tempo, evitando il propagarsi del rogo ad altri ambienti. I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del terrazzo e hanno effettuato verifiche nei vari alloggi dello stabile per escludere la presenza di sacche residue di gas da combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.