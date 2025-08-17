Maurizio Kravanja

Di 67 anni.

Improvvisamente ci ha lasciati Maurizio Kravanja. Ne danno il triste annuncio la moglie Renata, il figlio Michele unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Tarvisio nella chiesa parrocchiale dei “S.S. Pietro e Paolo Apostoli” mercoledì 20 agosto alle ore 11:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite: LUNEDÍ 10:30 – 18:30 MARTEDÍ 8:30 – 18:30 MERCOLEDÍ 8:30 – 9:45

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

TARVISIO, 17 agosto 2025

