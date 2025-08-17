Di 67 anni.
Improvvisamente ci ha lasciati Maurizio Kravanja. Ne danno il triste annuncio la moglie Renata, il figlio Michele unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a Tarvisio nella chiesa parrocchiale dei “S.S. Pietro e Paolo Apostoli” mercoledì 20 agosto alle ore 11:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite: LUNEDÍ 10:30 – 18:30 MARTEDÍ 8:30 – 18:30 MERCOLEDÍ 8:30 – 9:45
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno parteciparvi.
TARVISIO, 17 agosto 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290