Paura a Prato Carnico, in fiamme il tetto di una casa

In fiamme il tetto di una casa a Prato Carnico.

Alle ore 20.30 circa del 30 dicembre 2022 i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Rigolato e Cercivento supportate da due autobotti giunte dai distaccamenti di Tolmezzo e Gemona per l’incendio del tetto di una casa di tre piani in una piccola borgata in località Pieria a Prato Carnico.

All’arrivo dei Vigili del fuoco le fiamme si stavano estendendo ad un’intera falda del tetto. I pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando che l’incendio si propagasse all’intero tetto e ai locali sottostanti. Una volta spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e della messa in sicurezza del tetto e dall’alloggio sottostante, operazioni che si sono concluse dopo le 23. Le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.