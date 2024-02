Sul posto i vigili del fuoco.

Dalle ore 7.15 circa di oggi, 11 febbraio 2024, i Vigili del fuoco di Udine stanno intervenendo con un’autopompa e un’autobotte, giunte dal distaccamento di Cervignano, e il funzionario di guardia, giunto dalla sede centrale del capoluogo friulano, per l’incendio di un componente elettronico in una sottostazione di distribuzione dell’alta tensione in Via Fermi a San Giorgio di Nogaro.

Al momento la situazione è sotto controllo e per poter operare in sicurezza alla completa estinzione delle fiamme, i Vigili del fuoco stanno attendendo che i tecnici dell’azienda di distribuzione elettrica sul territorio nazionale tolgano l’alimentazione alla sotto stazione. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. A causa dell’incendio un’acciaieria, servita dalla sottostazione elettrica, è al momento senza energia.