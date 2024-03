Incendio nel ricovero degli attrezzi, fiamme vicino alle serre

Incendio ieri sera a San Vito al Tagliamento.

Poco prima delle ore 20 de 1 marzo 2024 squadre del distaccamento di San Vito al Tagliamento e della sede centrale dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenute a San Vito al Tagliamento per l’incendio di un ricovero attrezzi ed una tettoia adiacente nei pressi di alcune serre.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero le serre. L’intervento si è concluso alle ore 22.30 circa, con la bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.