Incendio a Sedegliano, fiamme sull’argine del fiume Tagliamento

L’incendio questo pomeriggio a Sedegliano.

Alle ore 16 e 25 del 4 luglio 2022, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Codroipo, coadiuvati da quelli di San Vito al Tagliamento, sono intervenuti in via Tagliamento a Sedegliano, per l’incendio di circa 400 metri di argine del fiume Tagliamento, per un totale di circa 6000 metri quadri di vegetazione interessati.

Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo, visibile da Codroipo.

Il tempestivo intervento dei pompieri è valso al contenimento delle fiamme che non si sono propagate ai boschetti adiacenti dell’area golenale.