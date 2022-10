Incendio a Terzo d’Aquileia, in fiamme la taverna di un’abitazione

L’incendio a Terzo d’Aquileia.

Incendio nella notte a Terzo d’Aquileia dove le fiamme hanno interessato la taverna di un’abitazione.

Il proprietario dopo ever dato l’allarme è riuscito anche a estinguere gran parte delle fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano che hanno completato lo spegnimento e messo in sicurezza la struttura. L’uomo è rimasto leggermente intossicato e sul posto è intervenuta anche un’ambulanza ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Fortunatamente i danni sono stati limitati, mentre le cause dell’incendio sono state probabilmente di natura elettrica.