Incendio a Varmo, in fiamme il deposito vicino alla casa

Incendio ieri sera a Varmo.

Incendio ieri sera in un locale adibito a deposito accanto ad un’abitazione a Varmo. Sul posto, intorno alle 19 e 20, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con 3 squadre del distaccamento di Codroipo supportate da un’autobotte e dalla squadra provinciale NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologo) giunte dalla sede centrale.

Il precoce allertamento dei soccorsi e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’abitazione adiacente e alle altre strutture che si trovavano nei pressi del locale incendiato. Dopo aver spento l’incendio i pompieri si sono occupati della bonifica delle masserizie bruciate e la messa in sicurezza, che prevede anche un controllo strumentale del locale interessato dall’incendio e dell’attigua abitazione per verificare che non ci sia qualche residuo nocivo dei prodotti della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.