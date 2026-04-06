Incendio sul Monte Navado: bosco in fiamme, in azione l’elicottero

Un incendio boschivo sta interessando una zona impervia sul Monte Navado, nel territorio comunale di Verzegnis. La Sala Operativa Regionale (SOR) ha ricevuto la prima segnalazione del rogo alle ore 11:32 di oggi, lunedì 6 aprile 2026.

L’intervento in quota e le forze in campo

Dalle prime informazioni raccolte dalla SOR in contatto con la Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il rogo si è sviluppato in una zona di montagna difficilmente accessibile, raggiungibile dalle squadre di terra esclusivamente attraverso un sentiero.

Per gestire le operazioni è stato attivato il DOS regionale (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) ed è stato informato il Sindaco del Comune interessato. Sul posto è in arrivo il personale del Corpo Forestale della Stazione di Tolmezzo, incaricato di monitorare l’evoluzione del fronte.

Operazioni di spegnimento aeree

A causa della natura impervia del terreno, i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’attivazione immediata dell’elicottero regionale, che è attualmente impegnato nelle operazioni di sgancio d’acqua per contenere le fiamme in quota.