Incidente questo pomeriggio sull’autostrada A23.

Sarebbero una 20ina le persone ferite, alcune anche in modo grave nel maxi incidente avvenuto poco prima delle ore 13, sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio, nel tratto compreso tra Gemona e Carnia in direzione Tarvisio all’altezza del km 51, Attualmente si registrano 7 chilometri di coda con la la circolazione del traffico su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Agli utenti provenienti da Udine e diretti verso l’Austria, si consiglia di uscire a Udine Nord rientrare in autostrada a Carnia dopo aver percorso la viabilità esterna.



