L’incidente questa mattina lungo la tangenziale di Udine.

Tragico incidente mortale questa mattina lungo la tangenziale ovest di Udine, in direzione Sud, dopo l’uscita della Fiera.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata nel campo adiacente la tangenziale. Le cause precise dell’incidente restano ancora da chiarire, ma la dinamica del ribaltamento ha avuto conseguenze fatali per la donna a bordo della Citroen C1.

Immediato l’intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono arrivate le equipe sanitarie, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno preso in carico i rilievi e gli accertamenti del caso. Nonostante i tempestivi sforzi dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità, con il traffico deviato per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza.