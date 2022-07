Incidente sulla A4, auto fuori controllo finisce contro un’autocisterna e si ribalta

L’incidente questa mattina sulla A4.

È di una persona ferita elitrasportata in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina alle 06,30 nel tratto dell’autostrada A4 tra Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia nel punto in cui si stanno svolgendo i lavori per la costruzione della terza corsia.

Un’auto ha impattato la ruota posteriore di un mezzo pesante, mentre era in fase di sorpasso, e si è rovesciata nella stessa direzione di marcia. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato, il tempo necessario utile per consentire l’arrivo dei soccorsi. La circolazione è tornata alla normalità verso le 08 e 30