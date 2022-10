Incidente sulla A4: Riccione pianterà sette alberi in ricordo delle vittime

Riccione ricorderà le vittime dell’incidente sulla A4

Riccione pianterà sette alberi in ricordo delle altrettante vittime del tragico incidente sulla A4 della scorsa settimana, a San Donà di Piave, quando un furgone è finito sotto un camion mentre era diretto in Carnia, a Lauco.

Nel drammatico schianto, sono infatti morti cinque ragazzi disabili dell’associazione Centro 21, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri; l’ex sindaco di Riccione, volontario del sodalizio, Massimo Pironi e, qualche giorno dopo, l’educatrice Romina Bannini. Ad annunciare l’iniziativa è stata la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, in occasione dei funerali che sono stati celebrati oggi. Gli alberi verranno piantati in via Limentani, nel parco a fianco della sede di Centro 21.