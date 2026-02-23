Incidente tra scooter e furgone a Monfalcone, muore scooterista.

Tragico incidente tra uno scooter e un furgone all’alba di oggi, lunedì 23 febbraio, a Monfalcone. E’ accaduto intorno alle 5.50, quando i due mezzi, un furgone con targa slovena e uno scooter condotto da un uomo, si sono scontrati, per cause ancora da accertare, in prossimità di un incrocio regolato da un semaforo, a poca distanza dall’ospedale cittadino.

Uno scontro frontale, devastante, che non ha lasciato scampa al guidatore dello scooter, un uomo sulla sessantina. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, e i tentativo di rianimarlo, l’uomo è morto sul posto. Presenti anche polizia e vigili del fuoco, per i rilievi del caso e per stabilire le reali cause dell’incidente.