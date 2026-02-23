Rugby Udine, cuore e carattere: sorpasso al Mogliano proprio allo scadere

Rugby, Udine batte Mogliano dopo una partita intensa.

Vittoria di carattere per la Rugby Udine, che supera il Mogliano al termine di una gara intensa e combattuta, decisa negli ultimi istanti di gioco.

Nel primo tempo i bianconeri costruiscono il proprio vantaggio grazie a una prestazione solida nelle fasi statiche. Sicurezza in mischia chiusa e precisione in touch permettono al pacchetto di avanzare con continuità, portando a segno due mete nate dal lavoro degli avanti. A queste si aggiunge una terza marcatura, frutto di un’azione penetrante dei trequarti. Mogliano riesce comunque a trovare una meta, mantenendo aperto il confronto.

Nella ripresa la gara cambia ritmo: Udine appare meno incisiva e gli ospiti ne approfittano per segnare e portarsi in vantaggio. I friulani però non si disuniscono e, grazie a una serie di ripartenze da ruck, riescono a costruire l’azione decisiva. Allo scadere arriva la meta in bandierina che vale la vittoria e fa esplodere il pubblico di casa. A segno per la Rugby Udine: Martino Bizzotto, Joaquin Diaz, Simone Carlevaris e Alessandro Vaccari.