Incidente ad Aquileia.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più mezzi (3-4 veicoli) che si sono tamponati nel territorio comunale di Aquileia, indicativamente all’altezza del pubblico esercizio “Ai Due Leoni”, lungo la regionale 352.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. Attivati per quanto di competenza, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.

Il personale medico infermieristico ha controllato le persone coinvolte in questo tamponamento. Alcune hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Una persona è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile, cosciente.