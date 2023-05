Tamponamento a Udine.

A Udine, in via Buttrio, indicativamente all’altezza del civico 312, nella prima serata di oggi si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più vetture: sono state segnalate cinque auto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un automedica e quello di un’ambulanza; hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Le segnalazioni giunte in sala operativa indicavano due persone rimaste ferite, in maniera non grave. Per loro sarà disposto il trasporto in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, con l’ambulanza, stabili, coscienti.