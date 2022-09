Scontro tra un’auto e un furgone a Majano: una persona resta incastrata

L’incidente questa mattina a Majano.

Incidente questa mattina poco dopo le 7 sulla strada regionale 463 a Majano. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata con un furgone all’altezza del Bar Ristoro da Teresine.

Nello scontro l’auto si è ribaltata e una persona è rimasta incastrata ed è stata liberata dai vigili del Fuoco di Gemona, per poi essere affidata alle cure dei sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.