Vanno a fuoco due congelatori, resta bloccato in casa per il fumo

L’incendio ieri sera a Precenicco.

Poco prima delle 23 di ieri sera, giovedì 8 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Latisana è intervenuta a Precenicco, in via Paladus. Per cause ancora da chiarire, hanno preso fuoco due congelatori collocati al piano terra di un’abitazione.

Una persona, in casa al momento dell’incendio, è rimasta bloccata nella sua camera da letto al primo piano, a causa del fumo. L’uomo è stato messo in salvo collegandolo all’autorespiratore del soccorritore, ed è stato evacuato con sicurezza. Non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario, in quanto le sue condizioni di salute non hanno destato alcuna preoccupazione.