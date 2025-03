Incidente tra autobus e ambulanza: 2 feriti e traffico in tilt

L’incidente questa mattina a Trieste: coinvolti un autobus, un’ambulanza e una vettura.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Trieste , un incidente stradale ha coinvolto un’ambulanza, un’auto e un autobus di linea in via Battisti, all’altezza dell’incrocio con via Xydias. L’ambulanza ha impattato contro il vetro frontale dell’autobus della linea 9.

L’incidente ha causato il blocco della circolazione lungo via Battisti, con la chiusura della strada a partire da via Carducci, provocando notevoli disagi al traffico cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi per gestire la situazione e fornire assistenza ai coinvolti.

Secondo le prime informazioni, sarebbero due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve. Dopo gli interventi necessari per la rimozione dei mezzi incidentati e per consentire il ripristino della viabilità, via Battisti è stata riaperta al traffico poco dopo le 14.