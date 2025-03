Xhavit Halilaj era originario dell’Albania e risiedeva a Sacile.

Si chiamava Xhavit Halilaj, 65 anni, originario dell’Albania e residente a Sacile, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’autostrada A28. L’uomo lavorava per un’azienda di San Vendemiano ed era uscito dal proprio furgone quando è stato travolto da un camion.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 15 nel tratto compreso tra Azzano Decimo e Villotta, in direzione Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, un’auto e il furgone guidato da Halilaj si erano fermati nella corsia di emergenza. Gli occupanti dei veicoli erano scesi quando, improvvisamente, un autoarticolato sopraggiunto nella stessa direzione ha travolto il 65enne, uccidendolo sul colpo.

Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, fortemente compromessa a causa dell’accaduto.