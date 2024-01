L’incidente lungo l’autostrada A28.

Incidente tra 2 auto ieri sera intorno alle 21 e 30 Sull’autostrada A28, nel tratto compreso tra Sacile est e Sacile Ovest, in direzione Portogruaro.

Cinque le persone coinvolte nello scontro, quattro delle quali uscite autonomamente dai veicoli, mentre per una di loro i Vigili del Fuoco di Pordenone hanno dovuto utilizzare i divaricatori oleodinamici per estricarla dall’abitacolo ed affidarla alle cure dei sanitari.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’ambulanza proveniente da Sacile, l’automedica proveniente da Pordenone e, in un primo momento, è stato attivato anche l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le quattro persone rimaste ferite nell’incidente tre delle quali sono state controllate sul posto e hanno rifiutato l’ospedalizzazione. Una quarta persona è stata presa in carico dall’equipaggio dell’ambulanza di Sacile che la trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con a bordo al medico dell’automedica in codice giallo.