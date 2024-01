È di due morti e due feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. A essere coinvolti due furgoni. L’impatto è avvenuto al chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove ci sono quattro corsie e prima dell’area di servizio di Gonars.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 4,00. Nessuna ripercussione al traffico che, anche al momento dell’incidente, circolava normalmente su tutta la rete.

Il pesante bilancio.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha fatto il possibile per le due persone più gravi per le quali non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Per una terza persona è stato disposto il trasferimento dal luogo dell’incidente all’ospedale di Palmanova con l’ambulanza di Palmanova in codice verde.

Per una quarta persona è stato disposto il trasporto con l’equipaggio dell’ambulanza di San Giorgio di Nogaro con a bordo del medico dell’automedica di Udine in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.