Scontro tra due veicoli in autostrada, soccorse otto persone nella notte

Incidente sulla A4 tra Latisana e Portogruaro.

Otto persone sono state soccorse dal personale sanitario, a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 23 di ieri, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, a circa 10 km dall’uscita di Portogruaro, direzione Venezia.

Per cause in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale, si sono scontrati due veicoli. I conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli dei mezzi. Nessuno ha mai perso i sensi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana; hanno attivato i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sul posto il personale dell’autostrada. Con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine.

Il personale sanitario ha controllato alle 8 persone rimaste coinvolte nell’incidente: per due di loro è stata necessaria l’ospedalizzazione, con trasporto al pronto soccorso del nosocomio di Portogruaro, una in codice giallo per dinamica e una in codice verde.