Incidente sulla A4 poco prima di Palmanova: è grave il 35enne alla guida dell’auto

L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

Sono gravi le condizioni del 35enne che questa mattina, poco prima delle 10 è rimasto coinvolto nell’incidente sull’autostrada A4 poco prima del casello di Palmanova, in direzione Venezia.

Secondo la ricostruzione l’auto guidata dall’uomo, si sarebbe scontrata con un camion per poi sbandare e finire contro la barriera laterale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco una squadra e l’autogru della sede centrale di Gorizia e con la squadra del distaccamento di Cervignano. Mentre una squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro, l’altra ha estratto dalle lamiere dell’autovettura il conducente del mezzo che era intrappolato nell’abitacolo.

Una volta estratto il ferito i Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per caricare l’uomo, privo di coscienza, sull’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale. Per permettere le operazioni di soccorso l’autostrada, in direzione Venezia, è stata chiusa al traffico. Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità competenti.

