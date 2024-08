Un altro incidente in A4 tra camion e furgone, un ferito e disagi al traffico

Incidente in autostrada A4.

Altro incidente questo pomeriggio lungo la A4: dopo il tamponamento tra tre camion che ha portato alla chiusura temporanea dello svincolo in entrata di San Donà, attorno alle 15.45 c’è stato un tamponamento tra un trasporto eccezionale e un furgone.

Il sinistro è avvenuto tra Meolo e San Donà, nel tratto a tre corsie (al chilometro 419) in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe toccato il trasporto eccezionale – fermo sulla corsia di marcia, perché incolonnato come altri mezzi a seguito dell’incidente avvenuto in precedenza tra San Donà e Cessalto – rovesciandosi poi sulla corsia di marcia più veloce. Il traffico è stato bloccato per consentire l’arrivo dei soccorsi da parte del 118, dell’elisoccorso, della polizia stradale.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Mestre per estrarre il conducente del furgone che era rimasto incastrato. Il ferito è stato poi stabilizzato dai sanitari del Suem e portato in ospedale. Il personale di Autostrade Alto Adriatico ha provveduto a chiudere temporaneamente l’ingresso a Meolo in direzione Trieste; l’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico tanto che si erano formati quasi 3 km di coda nel tratto interessato.