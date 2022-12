Incidente sulla regionale 466 ad Aviano.

Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 466 nel tratto che prende il nome di via Monte Cavallo, all’incrocio con via Collalto, nel territorio di Aviano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati dagli infermieri della Sores i Carabinieri della Compagnia di Sacile) ha perso il controllo della vettura cui era alla guida, all’altezza dei ripetitori di Castaldia.

La vettura è finita contro un albero e la persona coinvolta è riuscita a uscire da sola dall’abitacolo. È scattata quindi una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’ambulanza proveniente da Pordenone.

La persona è stata presa in carico dalla equipe sanitaria e trasportata all’ospedale di Pordenone con lesioni lievi. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.