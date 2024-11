Incidente questa mattina ad Azzano Decimo.

Violento incidente tra due auto questa mattina poco prima delle 10 a Corva di Azzano Decimo in via Boscat all’incrocio con via Vittorio Veneto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che hanno stabilizzato le auto e creato un accesso dall’alto, aprendo le portiere con le pinze divaricatrici, per consentire l’accesso all’abitacolo ed estricare la persona che risultava essere incastrata al suo interno a causa della posizione dell’auto sul fianco e contro un abitazione.

I Vigili del fuoco hanno lavorato in completa sinergia con il personale sanitario giunto con ambulanza automedica ed elisoccorso regionale. Le due persone coinvolte nell’incidente sono state quindi trasportate all’ospedale. Presenti anche i carabinieri.