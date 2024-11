Fermi sullo spigolo Glemine, soccorsi due scalatori

Intorno alle 19.20 di ieri è stato segnalato da una persona l’avvistamento di due torce frontali da lungo tempo ferme in parete lungo la via alpinistica che percorre lo spigolo del Glemine, abituale percorso di allenamento per molti arrampicatori. La Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino e due dei quattro tecnici intervenuti si sono portati sotto la parete e hanno iniziato a risalire la via in cordata.

Alla quarta lunghezza di corda i soccorritori hanno raggiunto due rocciatori di 25 e 26 anni della provincia di Pordenone che stavano discendendo in corda doppia la via che avevano appena risalito. Erano incolumi e non avevano chiesto aiuto ma i soccorritori li hanno comunque aiutati a velocizzare le calate e a far sí che le manovre si svolgessero con ulteriore sicurezza. La missione si è conclusa intorno alle 22.20.