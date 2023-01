Perde il controllo dell’auto e si ribalta: uomo resta incastrato nell’abitacolo

L’incidente ad Azzano Decimo.

Incidente questa notte intorno alle 3 e 30 ad Azzano Decimo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata in via della Roggia.

Inviati sul posto sia l’elisoccorso che l’ambulanza proveniente da Azzano Decimo. I sanitari hanno preso in carico l’uomo ferito che poi è stato trasportato in volo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per traumi alla schiena.

Attivati dalla Sores anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con le equipes sanitarie per liberare l’uomo dall’abitacolo. Le operazioni per liberarlo sono durate circa 30 minuti. Sul posto anche i carabinieri