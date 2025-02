Tamponamento tra tre camion in A4, un ferito. Chiuso il casello di entrata

Incidente tra camion in A4.

Incidente tra camion, verso le 13.00 di oggi, giovedì 6 febbraio, nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro al chilometro 443+400 (all’altezza del comune di Portogruaro) lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti. Una persona risulta ferita, incastrata nel mezzo. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Per consentire le operazioni di soccorso ed evitare ulteriori code il personale della Concessionaria sta indirizzando il traffico all’uscita del casello di San Stino per chi proviene da Venezia e ha chiuso l’ingresso allo stesso casello per chi è diretto verso la direttrice Trieste. Aggiornamenti traffico sul sito www.infoviaggiando.it, app Infoviaggiando, numero verde 800996099, e canali whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico.