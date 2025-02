Urgenti lavori di sicurezza, chiusa per due mesi la strada per Campone

Frana sulla strada per Campone: partono lavori urgenti.

La strada regionale Pn57 di Campone sarà chiusa completamente al traffico per un periodo di sessanta giorni a partire dalla fine di febbraio. Al momento rimane in vigore il cantiere mobile con restringimenti puntuali nel tratto compreso tra il km 11+000 e il km 15+000, situato fuori dal centro abitato del Comune di Tramonti di Sotto.

La decisione è stata annunciata dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, a seguito della recente caduta di massi che ha interessato l’alto Pordenonese. La questione è stata affrontata in un incontro a Pordenone tra l’assessore e il sindaco di Tramonti di Sotto, Giampaolo Bidoli. “Questa misura – spiega l’assessore regionale – si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio di caduta massi, lavori che includeranno operazioni di disgaggio, posa di barriere e reti, ripristino dei muri in sassi e installazione di guard-rail”.

“Nel cantiere sono in corso lavori che necessitano di una chiusura totale del traffico per un periodo di 60 giorni. L’incolumità di tutti è la nostra priorità – hanno ribadito l’assessore Amirante e il sindaco Bidoli al termine dell’incontro -, e questi interventi sono fondamentali per garantire la sicurezza della viabilità“.