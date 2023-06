Scontro tra camion e auto, ferito un anziano: interviene l’elisoccorso

L’incidente a Passariano di Codroipo.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Passariano di Codroipo. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un’auto si sono scontrati in via Cartiera intorno alle 11 e 30.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza e l’elisoccorso per prestare le prime cure all’anziano alla guida della vettura. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno operato in sinergia con i sanitari e provveduto alla messa in sicurezza, e i carabinieri di Codroipo.