Colpita da un’auto mentre corre, donna trasportata in ospedale

L’incidente questa mattina a Campoformido, nella frazione di Bressa.
Incidente questa mattina lungo la Strada Regionale 99, nel tratto compreso tra Bressa e Variano, nel Comune di Campoformido. Intorno alle ore 9:45, una donna di 58 anni è stata investita da un’autovettura mentre correva a bordo strada in direzione Basiliano.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale del comando intercomunale Campoformido – Pozzuolo del Friuli, prontamente intervenuta sul posto, la podista sarebbe stata urtata dallo specchietto laterale di un’auto che procedeva in direzione opposta, verso Bressa. L’urto ha causato la caduta della donna nel fossato che costeggia la carreggiata.
Alla guida dell’autovettura si trovava un uomo di 51 anni. Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio degli agenti intervenuti, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare eventuali responsabilità.
La donna, rimasta cosciente dopo l’impatto, è stata assistita dal personale sanitario della Sores, giunto sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine per accertamenti.