Ved. Di Vora

di 77 anni

Ci ha lasciato serenamente Maria Luisa Caroselli. Ne danno il triste annuncio i figli Annalisa, Andrea con Sonia, il fratello Claudio con Nadia, Sara, Enea e la piccola Lisa, nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Prato Carnico nella chiesa parrocchiale di “S. Canciano Martire” sabato 13 dicembre alle ore 14:30 ove la cara Maria Luisa giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite:

venerdì 10:15 – 18:30 sabato 8:30 – 13:00



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, venerdì 12 C. M. alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Antonio di Padova ” a Pieria.



Un particolare ringraziamento a Lucia, Natalia e Vera, per la dedizione e le cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



OSOPPO / PRATO CARNICO, 11 dicembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290