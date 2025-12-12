Maria Luisa Caroselli

12 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

Ved. Di Vora
di 77 anni

Ci ha lasciato serenamente Maria Luisa Caroselli. Ne danno il triste annuncio i figli Annalisa, Andrea con Sonia, il fratello Claudio con Nadia, Sara, Enea e la piccola Lisa, nipoti unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Prato Carnico nella chiesa parrocchiale di “S. Canciano Martire” sabato 13 dicembre alle ore 14:30 ove la cara Maria Luisa giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orari visite:
venerdì  10:15  –  18:30   sabato 8:30  –  13:00

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, venerdì 12 C. M. alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Antonio di Padova ” a Pieria.

Un particolare ringraziamento a Lucia, Natalia e Vera, per la dedizione e le cure prestatele.

Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.

OSOPPO / PRATO CARNICO, 11 dicembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

