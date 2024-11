Incidente questa sera a Castions di Strada.

Violento incidente stradale questa sera poco dopo le 19 a Castions di Strada, dove un’auto è finita contro il muro e si è ribaltata su un lato. Lo schianto è avvenuto in via Roma è la giovane alla guida è rimasta ferita in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto ed a sbattere contro il muro di una casa, per poi ribaltarsi su un lato. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane dall’abitacolo. La ragazza è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata ricoverata in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri , che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello schianto. Il tratto di via Roma è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, con gli agenti impegnati a garantire la sicurezza e a mantenere l’ordine durante le operazioni di soccorso.