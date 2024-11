Paura a Mortegliano, la legnaia vicino alla casa prende fuoco

In fiamme una legnaia a Mortegliano.

Dalle ore 19.30 circa di oggi, 7 novembre 2024 i Vigili del fuoco del comando di Udine stanno intervenendo a Mortegliano con 3 squadre, 2 autobotti, l’autoscala e il funzionario di guardia giunti dalla sede centrale del comando friulano e dai distaccamenti di Codroipo e Latisana per l’incendio di una legnaia adiacente ad un’abitazione.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno verificato che l’incendio non avesse coinvolto persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione delle fiamme che stavano intaccando le travi in legno del tetto dell’abitazione. Estinto l’incendio i soccorritori hanno iniziato le operazioni di bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza di tutta l’area, operazioni che sono ancora in corso. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.