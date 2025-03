L’automobilista era rimasto coinvolto in un incidente a Cavazzo Carnico: trovato positivo all’alcool e alla cannabis

Un incidente stradale avvenuto a inizio febbraio a Cavazzo Carnico si è concluso con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nonostante nell’incidente non ci siano stati feriti, i successivi accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità da parte dell’automobilista coinvolto.

Dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Paluzza, è emerso che l’uomo, residente proprio a Cavazzo Carnico, si era messo alla guida con un tasso alcolemico di 2,39 grammi per litro di sangue, ben oltre il limite legale di 0,5 g/l. Oltre all’abuso di alcol, le analisi sanitarie richieste dalle forze dell’ordine hanno rivelato anche la positività a sostanze cannabinoidi. A seguito di questi riscontri, i militari dell’Arma hanno proceduto con la denuncia del conducente e il ritiro immediato della patente. ù