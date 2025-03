Il ritorno della Crazy Bob a Forni di Sopra.

Torna l’evento più atteso dell’inverno friulano: la Crazy Bob 2025, la spettacolare e goliardica manifestazione che ogni anno richiama appassionati di sport invernali, creatività e divertimento. L’edizione XXL si terrà dal 7 al 9 marzo 2025 lungo le piste del Davost, nel comprensorio sciistico di Forni di Sopra, nel cuore delle Dolomiti Friulane.

La Crazy Bob non è una semplice gara, ma un vero e proprio spettacolo sulla neve. Gli equipaggi, composti da gruppi di amici, associazioni sportive e culturali o esercenti locali, sfideranno la discesa a bordo di slitte autocostruite e decisamente fuori dagli schemi, testando resistenza, creatività e simpatia. Sono 28 le squadre iscritte, pronte a stupire, provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e anche dal Veneto.

Il programma.

Venerdì 7 marzo 2025 Ore 19:00 – Presentazione del libro “Crazy Bob: 25 anni di follie sulla neve” presso la sala polifunzionale del Centro Visite Parco Dolomiti Friulane di Forni di Sopra.

Sabato 8 marzo 2025 Dalle ore 9:00 alle 14:00 – Accettazione e verifica dei mezzi. Ore 11:00 – Welcome Party con DJ set nella Crazy Area. Dalle ore 15:00 – Aperidonna con arrosticini, birra e un omaggio a tutte le donne presso il chiosco del Gruppo Iceman APS. Ore 21:00 – La notte prima della gara: festa nei locali partner di Forni di Sopra e Crazy Bob Party Night presso lo Zwar Bar.



Domenica 9 marzo 2025 Ore 9:15 – Crash Test. Ore 9:30 – Antidoping. Ore 10:00 – Inizio della grande sfida Crazy Bob 2025! Ore 12:30 – Crazy Snow Party. Ore 14:00 – Premiazioni, grande festa finale e saluti a tutti.



L’evento è organizzato dall’Associazione Crazy Bob A.P.S., utilizza il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” e ha il sostegno del Comune di Forni di Sopra, di PromoTurismoFVG, della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, e di numerosi sponsor locali.

I chioschi e le cucine sono stati affidati esclusivamente a tutte le associazioni di Forni di Sopra, il menù per atleti, turisti e ospiti saranno preparati con prodotti del territorio.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale www.crazybob.it o seguire l’evento sui canali social ufficiali. Crazy Bob 2025: pronti a scendere in pista con il massimo della follia e del divertimento!

La storia.

Nelle tredici edizioni di Crazy Bob dal 2001 ad oggi, si è potuto ammirare davvero di tutto, con mezzi sorprendenti, dotati di sistemi di scivolamento e frenata tali da garantire la massima sicurezza dei partecipanti e dei fan che affollano il circuito.

Si tratta di uno degli eventi più longevi, futuristici e accattivanti del Friuli Venezia Giulia. Una sfida goliardica tra bob e slitte auto-costruite nella quale vince chi aguzza meglio ingegno, humor, spirito collaborativo e voglia di sano divertimento.

Tutto nacque da una felice intuizione dell’esercente tolmezzino Attilio Quaglia e di un gruppo di amici che ad inizio anni 2000 lanciarono dalle nevi dello Zoncolan una competizione fantasiosa, trasformata in breve tempo in un evento di estremo successo, riuscendo nelle sue passate edizioni a calamitare sulle nevi della montagna friulana, decine e decine di migliaia di spettatori, ottenendo tra l’altro una incredibile visibilità mediatica a livello nazionale ed internazionale.

Nel corso dell’edizione 2023 della Crazy Bob, vi hanno partecipato 25 squadre, oltre 100 concorrenti per una presenza di pubblico stimata in migliaia di persone nell’arco della tre giorni ospitata a Tarvisio. A competere si sono visti Scooby-Doo, Dragonball, gli eroi della Marvel e la maxi-ghianda dell’Era Glaciale, un bruco snodabile, missili, suonatori messicani, arbre magique in salsa friulana, osterie sugli sci, griglie nei cofani di vetture elaborate, rievocazioni romane. Ancora una volta furono i “The Wallaby” di Cergneu di Nimis i vincitori, conquistando il trofeo della manifestazione e bissando i successi del 2022 e del 2018, con il loro bob che ha ricreato “La Famiglia Addams” con tanto di Mano al seguito.