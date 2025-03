Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’Italia si prepara a un’importante mobilitazione sindacale che coinvolgerà diversi settori, pubblici e privati. Lo sciopero generale nazionale, indetto da sigle sindacali come Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, porterà disagi significativi soprattutto nei trasporti ferroviari, aerei e autostradali.

Cosa prevede lo sciopero

Secondo le informazioni diffuse dal Ministero dei Trasporti, lo sciopero coinvolgerà il settore ferroviario dalle 21 del 7 marzo per 24 ore, il trasporto aereo per tutta la giornata dell’8 marzo e le autostrade dalle 22 del 7 marzo fino alle 22 del giorno successivo. Al momento, non sembrano esserci rischi per i mezzi di trasporto pubblico cittadino, già interessati da recenti scioperi nelle settimane precedenti.

Gli orari e i dettagli per chi viaggia in treno

Lo sciopero dei treni durerà fino alle 21:00 dell’8 marzo, con alcune compagnie che potrebbero iniziare l’agitazione già dalla mezzanotte o addirittura dalle 21:00 del 7 marzo. Per verificare se un treno è garantito, è possibile consultare i siti web ufficiali delle compagnie ferroviarie, come Trenitalia e Italo, o usare le relative app per aggiornamenti in tempo reale su corse e cancellazioni.

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio potranno richiedere il rimborso del biglietto a partire dalla dichiarazione dello sciopero. In alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Lavori sulla tratta Carnia – Tarvisio Boscoverde

Oltre allo sciopero, ulteriori disagi potranno verificarsi a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Carnia – Tarvisio Boscoverde nei giorni 8, 9, 22 e 23 marzo. Sono previste modifiche di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni EuroNight e alcuni treni regionali sulla linea Trieste C.le – Udine – Tarvisio Boscoverde.

Nel dettaglio, i treni Euronight da Roma Termini e La Spezia Centrale diretti a Vienna subiranno variazioni di orario e di fermate. Inoltre, alcuni treni regionali della linea Trieste Centrale – Udine – Tarvisio Boscoverde saranno soggetti a modifiche di orario, variazioni di percorso, limitazioni e sostituzioni con autobus. Questi ultimi effettueranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e potrebbero subire ulteriori ritardi a causa del traffico stradale.

Non sarà consentito il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per assistenza. Inoltre, i posti disponibili sui mezzi sostitutivi saranno limitati.