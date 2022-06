L’incidente nel pomeriggio a Cervignano.

Un bambino di 9 anni è stato urtato da una minicar mentre si trovava in bici a Cervignano del Friuli. L’incidente è avvento questo pomeriggio in via Chiozza, vicino al semaforo.

Il piccolo è stato subito soccorso prima da alcuni parenti che si trovavano con lui e poi dai sanitari intervenuti. Ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trieste. Presenti anche i carabinieri di Aiello del Friuli per i rilievi volti ad accertare le cause dello scontro.

